Максим Сушинский: «Выше жопы действительно не прыгнешь. Она всегда будет выше»

рассказал, было ли ему стыдно за какие-либо высказывания.

«Нет, но во времена игры за СКА однажды вывалил в медиа все, что происходило в команде. Видел, что состав хуже, чем в прошлом году, при этом задачи выше.

После нескольких матчей на старте сезона заявил, что «выше жопы не прыгнешь» (так Сушинский сказал про селекцию СКА, когда выступал в Петербурге в конце 2000-х, и получил четырехматчевую дисквалификацию – .ru).

Тогда меня отстранили на несколько игр. Потом разобрались – сначала нужно было поговорить с руководством. Они видели, что ошиблись, мне не нужно было действовать через журналистов. Теперь рассказываю эту историю молодым ребятам, чтобы думали, что говорят.

Но выше жопы действительно не прыгнешь. Она всегда будет выше», – сказал бывший нападающий в интервью Sports.ru.

«Выше жопы действительно не прыгнешь. Она всегда будет выше». Интервью за жизнь с Сушинским, легендой «Авангарда»