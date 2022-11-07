Мартемьянов о 2:3 с «Трактором»: «У «Сибири» был шансик зацепиться за ничью. Не стыдно за игру»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:3).

– Тяжелый матч выдался для нашей команды. Нелегкое турне для нас было. К сожалению, не хватило нам эмоций и правильной игры в обороне, наши ошибки соперник моментально использовал. «Трактор» – мастеровитая команда, знают, что они хотят.

Благодарен парням, что шли до конца, лезли на ворота. Все-таки был шансик зацепиться за ничью, но, повторюсь, не хватило ни свежести, ни концентрации.

Благодарю команду и болельщиков, которых было не так много, но их было слышно. Спасибо за поддержку! Мне не стыдно за игру своего коллектива.

– Не так много моментов было у вашей команды. «Трактор» сыграл очень грамотно?

– Мы с первых минут прессинговать начали, играли в зоне «Трактора». Голы остудили наш пыл немного.

– «Сибирь» всегда хорошо играла против «Трактора» в третьих периодах. Что говорили команде в перерыве?

– Что терять уже нечего, надо лезть туда, бросать. К сожалению, не все доходило до ворот.

– Не было желания выпустить Красоткина чуть раньше?

– Я бы не стал винить вратаря в голах. Там пулю запустили с усов в девятку, очень сложный бросок из-под клюшки. Прострел вдоль ворот в пустые залетел, и выход один на один – это ошибка защитников, – сказал Мартемьянов.