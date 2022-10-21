Мирошниченко приступил к тренировкам с фармом «Авангарда»: «Привет, рад вернуться! Ждите!»

начал тренироваться с «Омскими Крыльями».

В начале года у 18-летнего нападающего системы «Авангарда» была обнаружена лимфома Ходжкина. Он проходил курс лечения в Германии, который благополучно завершил в июне.

С лета Мирошниченко занимался индивидуально, а недавно получил допуск от врачей к командным тренировкам.

В этом году он был выбран на драфте НХЛ под общим 20-м номером.

«Всем привет, рад вернуться! Ждите!» – сказал Мирошниченко.