Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ. Из-за рака он не играл с марта

провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в .

18-летний игрок вышел на лед в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с «Мамонтами Югры» (1:6) и отметился 3 бросками по воротам.

Нападающий системы не играл в официальных матчах с начала марта, когда у него была обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист проходил курс лечения в Германии, который благополучно завершил в июне.

С лета Мирошниченко занимался индивидуально, а в октябре приступил к тренировкам с фарм-клубом омичей.

В этом году он был выбран на драфте НХЛ под общим 20-м номером.