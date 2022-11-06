Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ. Из-за рака он не играл с марта
Иван Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ.
18-летний игрок вышел на лед в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с «Мамонтами Югры» (1:6) и отметился 3 бросками по воротам.
Нападающий системы «Авангарда» не играл в официальных матчах с начала марта, когда у него была обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист проходил курс лечения в Германии, который благополучно завершил в июне.
С лета Мирошниченко занимался индивидуально, а в октябре приступил к тренировкам с фарм-клубом омичей.
В этом году он был выбран на драфте НХЛ «Вашингтоном» под общим 20-м номером.
Комментарии