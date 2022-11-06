Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ. Из-за рака он не играл с марта

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Иван Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ.

18-летний игрок вышел на лед в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с «Мамонтами Югры» (1:6) и отметился 3 бросками по воротам. 

Нападающий системы «Авангарда» не играл в официальных матчах с начала марта, когда у него была обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист проходил курс лечения в Германии, который благополучно завершил в июне.

С лета Мирошниченко занимался индивидуально, а в октябре приступил к тренировкам с фарм-клубом омичей. 

В этом году он был выбран на драфте НХЛ «Вашингтоном» под общим 20-м номером. 

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