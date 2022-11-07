Первый тренер Овечкина: «Александр – не тот парень, который будет шарахаться из клуба в клуб. В наше время нечасто увидишь преданность одной команде»

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Первый тренер Александра Овечкина не удивлен, что хоккеист проводит всю карьеру в «Вашингтоне».

Форвард «Кэпиталс» побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ. Он забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр).

«Я очень рад за Сашу, он – большой молодец. Уже побил много рекордов, и впереди будут еще.

Сам я матч против «Аризоны» не смотрел, к сожалению. Но представляю, как Саша нацелен на ворота. Он идет за рекордом Уэйна Гретцки. Побить его будет очень тяжело, но он постарается.

Я не удивлен, что Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне». Он – не тот парень, который будет шарахаться из клуба в клуб.

Саша берет пример с мамы, которая всю баскетбольную карьеру провела в московском «Динамо».

В наше время нечасто увидишь, что человек так предан одной команде – но это как раз случай Овечкина», – сказал Александр Филиппов.

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