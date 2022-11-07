У Мэттьюса 0 бросков в матче с «Каролиной». Это шестой случай в НХЛ для форварда «Торонто»

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Остон Мэттьюс не нанес ни одного броска в матче против «Каролины».

«Торонто» обыграл «Харрикейнс» (3:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ. 25-летний американский нападающий отметился результативной передачей при игровом времени 18:29.

Мэттьюс в шестой раз в карьере НХЛ провел игру без единого броска по воротам. На счету форварда 420 матчей в лиге.

В текущем сезоне форвард забил 6 голов, набрав 13 (6+7) очков в 13 матчах.

Подробную статистику хоккеиста можно изучить здесь.

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