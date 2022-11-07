Зухра ответила Сушинскому, припомнив ему фразу «Я налетался»: «Затем он говорит, что такие, как я, не едут в Омск. Мы виделись один раз»
Зухра Уразбахтина ответила Максиму Сушинскому.
Бывший президент «Авангарда» в интервью Sports.ru высказался о бывшей ведущей «Авангард-ТВ», которая завершила сотрудничество с клубом после его возвращения в Омск. Сушинский заявил: «С ней все понятно – такие люди не поедут в Омск».
Зухра использовала цитату председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, который, комментируя уход Сушинского из клуба, сказал: «Для создания атмосферы нужно находиться внутри коллектива, перемещаться с ним и на выезды, быть постоянно с командой. «Я налетался», – был ответ, и что тут сделаешь?».
«В частности, Сушинскому предлагали поддерживать атмосферу в раздевалке команды, для этого ему бы пришлось летать с «Авангардом» на все выездные матчи. В ответ на это Сушинский сказал: «Я налетался».
Затем он в интервью говорит, что такие, как я, не едут в Омск.
Спасибо за высокую оценку моей работы, Максим Юрьевич. Виделись мы один раз и вряд ли по 5-минутному общению можно собрать полноценный образ. Но о вас отзывалась положительно.
Думаю, я разберусь, где мне жить и где работать, возможно, я тоже к 29 годам налеталась, наработалась в клубной системе хоккея и готова попробовать в своей жизни что-то новое», – написала Уразбахтина.
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