Президент «Бостона»: «Лучшее решение с учетом новой информации – отменить Миллеру возможность представлять клуб»
Президент «Бостона» прокомментировал расторжение контракта с Митчеллом Миллером.
«Брюинс» расторгли договор с хоккеистом спустя два дня после подписания.
В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.
«Решение подписать контракт с этим молодым человеком было принято после тщательного рассмотрения известных нам фактов: в 14 лет он принял неверное решение, которое привело к приговору несовершеннолетнему.
Мы посчитали, что это был единичный случай, после которого он предпринял значимые действия для исправления и стремился к постоянному личному развитию. Основываясь на этом, мы предложили ему контракт.
С учетом новой информации, считаем, что сейчас лучшим решением будет отмена для Миллера возможность представлять «Бостон».
Мы надеемся, что он продолжит работать с программами для дальнейшего образования и личностного роста.
Мы сожалеем, что решение [подписать контракт] затмило невероятную работу, которую члены нашей организации проделывают для поддержки усилий по разнообразию и интеграции.
Мы будем продолжать выступать против издевательств и расизма во всех его формах», – сказал Кэм Нили.
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