Президент «Бостона»: «Лучшее решение с учетом новой информации – отменить Миллеру возможность представлять клуб»

Президент «Бостона» прокомментировал расторжение контракта с Митчеллом Миллером.

«Брюинс» расторгли договор с хоккеистом спустя два дня после подписания.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.

«Решение подписать контракт с этим молодым человеком было принято после тщательного рассмотрения известных нам фактов: в 14 лет он принял неверное решение, которое привело к приговору несовершеннолетнему.

Мы посчитали, что это был единичный случай, после которого он предпринял значимые действия для исправления и стремился к постоянному личному развитию. Основываясь на этом, мы предложили ему контракт.

С учетом новой информации, считаем, что сейчас лучшим решением будет отмена для Миллера возможность представлять .

Мы надеемся, что он продолжит работать с программами для дальнейшего образования и личностного роста.

Мы сожалеем, что решение [подписать контракт] затмило невероятную работу, которую члены нашей организации проделывают для поддержки усилий по разнообразию и интеграции.

Мы будем продолжать выступать против издевательств и расизма во всех его формах», – сказал .