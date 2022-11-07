Мэттью Ткачак дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой по маске Куика. Из его зарплаты удержат 102 тысячи долларов

дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой по маске Куика.

Форвард «Флориды» наказан за нарушение в конце матча регулярного чемпионата против (4:5).

Вратарь «Кингс» после этого вступил с Ткачаком в потасовку. Судьи в игре в итоге выписали нападающему «Пантерс» 2+10 за атаку вратаря.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты Ткачака удержат 102,7 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.