Мэттью Ткачак дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой по маске Куика. Из его зарплаты удержат 102 тысячи долларов

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Мэттью Ткачак дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой по маске Куика.

Форвард «Флориды» наказан за нарушение в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:5). 

Вратарь «Кингс» Джонатан Куик после этого вступил с Ткачаком в потасовку. Судьи в игре в итоге выписали нападающему «Пантерс» 2+10 за атаку вратаря. 

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты Ткачака удержат 102,7 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

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