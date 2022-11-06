Андрей Разин: «Авторитет «Ак Барса» давил на 20-летних ребят «Северстали». Пропустили голы из-за детских ошибок»

считает, что авторитет «Ак Барса» давил на игроков «Северстали».

Клуб из Череповца проиграл казанской команде (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня команда смотрелась лучше, чем в предыдущем матче, когда мы добились победы. Вначале были немного зажаты, пропустили голы из‑за детских ошибок. Но ребята – молодцы, потому что перевернули игру и поверили в себя.

При счете 0:2 получили двойное удаление. Но выстояли, заработали буллит в меньшинстве и сравняли счет. Могли и выиграть. Но, даже несмотря на поражение в овертайме, я доволен. Соперник очень сильный. Были опасения, что наши игроки начнут фамилии на спине у соперника читать, но это не произошло. Очко завоевали, оно нам пригодится.

– Не жалеете, что заменили вратаря на полевого игрока? Может, стоило дотянуть до буллитов?

– Мы не первый раз это делаем. Были хорошие моменты, причем еще даже при игре три на три убегали два в одного. Но на этот раз не забили. До буллитов не хотелось доводить, у Казани мастеров побольше.

– Сегодня на матче собрался аншлаг. Как это повлияло на команду?

– На ребят это не давило. На самом деле в Череповце люди хорошо болеют. И даже когда неполные трибуны собираются, мы все равно чувствуем поддержку. Спасибо болельщикам, что не ушли после второго периода.

– По статистике вы и в первых двух периодах были лучше «Ак Барса». Почему проигрывали?

– Детские ошибки. Во втором периоде первый же голевой момент у наших ворот и сразу пропустили. Потом сами могли забить три раза, не получилось. Авторитет «Ак Барса» давил на наших 20‑летних ребят. А вот первый гол нас раскрепостил.

– Как искоренить эту робость?

– Выиграть Кубок Гагарина. Вот тогда к нашей команде придет психология победителей. Всему свое время. Москва не сразу строилась, – сказал главный тренер .

«Северсталь» проиграла 7 из 8 последних матчей. Команда отыгралась с 0:2, но уступила «Ак Барсу» в овертайме