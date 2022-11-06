Зарипов о матче с «Северсталью»: «Ак Барсу» надо иметь полную концентрацию и не доводить такие игры до овертаймов»

Данис Зарипов высказался после матча против «Северстали» (3:2 ОТ).

«Повели 2:0, вроде уже пошло-поехало, контролировали игру, но одна деталь приводит к ошибке. Вы все видели – выход 1 в 0, буллит, гол, и потом все пошло.

С этим надо бороться, иметь полную концентрацию и не доводить такие игры до овертаймов. Это был наш матч, пусть повезло, через не могу прошло, но мы выигрывали. И это надо дожимать, доставать из себя и доводить до победы», – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 3 из 4 последних матчей