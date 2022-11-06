«Северсталь» проиграла 7 из 8 последних матчей. Команда отыгралась с 0:2, но уступила «Ак Барсу» в овертайме
«Северсталь» потерпела седьмое поражение в восьми последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ).
К 24-й минуте игры клуб из Череповца проигрывал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря буллиту Руслана Абросимова и голу Адама Лишки.
«Ак Барсу» удалось одержать победу в матче. Решающий гол забил Илья Сафонов.
На данный момент «Северсталь» занимает девятое место в таблице Запада, набрав 26 очков после 27 игр.
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