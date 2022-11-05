Марин о 0:4 с «Локомотивом»: «Один из худших матчей «Торпедо», очень неприятное послевкусие. Нельзя так играть перед болельщиками»

назвал поражение от (0:4) одним из лучших матчей сезона для Торпедо».

«Один из худших матчей сезона. Очень неприятное послевкусие после игры.

Мы не выполнили установку тренерского штаба и не смогли взломать оборону соперника. Передерживали шайбу, были недостаточно мобильными.

«Локомотив» плотно сыграл в средней зоне, любая потеря шайбы там оборачивалась опасной контратакой со стороны соперника.

Мы тратили много сил на прохождение средней зоны. Нельзя было так играть перед болельщиками.

На следующий матч мы выйдем предельно мотивированными и постараемся вернуть долг зрителям, которые поддерживали нас всю игру, несмотря на счет», – сказал защитник .