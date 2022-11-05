«Локомотив» выиграл 9 из 11 последних матчей. Исаев сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 17 бросков в игре с «Торпедо»

«Локомотив» одержал 9 побед в 11 последних матчах.

Команда тренера переиграла (4:0) в матче Фонбет чемпионата .

22-летний вратарь ярославской команды отразил все 17 бросков и в третий раз сыграл на ноль в нынешнем сезоне.

На данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 26 играх.

Следующий матч у команды запланирован 7 ноября против ЦСКА.