«Локомотив» выиграл 9 из 11 последних матчей. Исаев сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 17 бросков в игре с «Торпедо»
«Локомотив» одержал 9 побед в 11 последних матчах.
Команда тренера Игоря Никитина переиграла «Торпедо» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
22-летний вратарь ярославской команды Даниил Исаев отразил все 17 бросков и в третий раз сыграл на ноль в нынешнем сезоне.
На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 26 играх.
Следующий матч у команды запланирован 7 ноября против ЦСКА.
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