Александр Тихонов: «Надо вернуть всех россиян из НХЛ и сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Деньги потратили на яхты и дворцы, а могли бы на зарплаты»

заявил, что нужно вернуть всех россиян из и сделать лучшую лигу.

«Я убежден, что мы можем сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Наши ребята разрывают НХЛ, бьют всевозможные рекорды. Если бы у нас в хоккее наверху была нормальная голова, мы бы создали такую лигу, которой все будут завидовать.

Надо вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам. Уровень лиги вырастет в три раза, посещаемость увеличится вдвое.

У нас народ и так хорошо ходит на хоккей, а будет вообще завал. Те деньги, которые мы потратили на яхты и дворцы, могли бы потратить на зарплаты. И сборы были бы сумасшедшие.

С нашими ресурсами можно спокойно сделать лигу лучше, чем в США и Канаде», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

В текущем сезоне НХЛ на лед выходили 44 российских игрока – 8 вратарей, 11 защитников и 25 нападающих.