Орлов об инвестициях: «Не хотелось бы с голой попой остаться после карьеры. Ребята из КХЛ тратят деньги и привыкают к роскоши – это грустно и печально»

рассказал о важности инвестиций для хоккеистов.

– Вопрос о деньгах. Ты инвестируешь куда-то? Как-то приумножаешь капитал?

– Конечно. Сейчас все стараются куда-то вкладывать, по-умному тратить деньги, потому что они быстро улетают. Но, думаю, у нас в России все равно это не так сильно развито – в Америке они уже приходят в юниорские лиги и их уже учат, как правильно тратить деньги.

– В России тоже начали это делать.

– И слава Богу! Потому что ты смотришь на ребят в , видишь, как они тратят деньги – и сразу думаешь: «Что же они будут делать дальше?». Тем более они привыкают к такой жизни, к такой роскоши – это, конечно, грустно и печально. Карьера закончится – и неизвестно, чем они будут дальше заниматься.

– Ты как-то им рассказываешь?

– Зачем? Это их жизненный опыт – думаю, они сами. Хоккейный мир он большой, но с другой стороны маленький – все равно есть друзья, но все мои в принципе меня понимают. Тот же Леша Марченко, он поиграл в . Мы когда летом с ним видимся – всегда обсуждаем, тем более сейчас непростая ситуация, люди пытаются что-то делать.

Прошлым летом, например, был разговор, да: «Что ты делаешь, а что я делаю». Есть какие-то нововведения все равно, финансисты кому-то помогают следить, у кого-то агенты. Процесс идет и, конечно, надо с головой подходить к этому. Не хотелось бы с голой попой остаться после карьеры.

С Овечкиным тоже обсуждаем. Но это все, думаю, не надо афишировать, потому что у каждого своя голова.

– Ты контролируешь свои вложения?

– Конечно, я вижу каждый день, – сказал защитник .

«Сплю накануне первой тренировки в НХЛ – звонок: «Старый, здорово! Че, как сам? Это Сашка Овечкин». Роскошные истории от Дмитрия Орлова