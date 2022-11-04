Разин о том, помогли ли баллоны победить «Сочи»: «Мы в три раза быстрее были. И перебегали, и перепрыгали, и перебросали»
Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Сочи» (5:4 Б).
– Хорошо, что все хорошо закончилось. Имели подавляющее преимущество – много большинства, много моментов. Думаю, праздник череповецким болельщикам устроили – День города отметили. И камбэк, и овертайм, и буллиты.
Конечно, для меня это был очень тяжелый матч. Хочется уже быстрее забыть этот матч и двигаться дальше.
– Баллоны, которые вы использовали на тренировке, помогли сегодня в матче?
– Конечно, мы в три раза быстрее соперника были. Мы сегодня и перебегали, и перепрыгали, и перебросали. После второго периода у нас владение шайбой в чужой зоне было на десять минут больше, чем у соперника. Как баллоны могли не сказаться на игре! – сказал главный тренер «Северстали».
«Северсталь» отыгралась с 1:3 и победила «Сочи» по буллитам, прервав серию поражений из 6 матчей
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