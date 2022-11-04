«Нью-Джерси» выиграл 5-й матч подряд, забив «Эдмонтону» 2 гола за 7 секунд на 57-й минуте. Это рекорд клуба

«Нью-Джерси» обыграл (4:3), забив 2 гола за 7 секунд в конце 3-го периода.

«Девилс» обыграли «Ойлерс» в матче регулярного чемпионата , уступая после двух периодов со счетом 1:3.

В третьем периоде Майлс Вуд, Райан Грейвс и забили три безответных гола.

Интервал между третьей и четвертой шайбой в ворота канадского клуба составил всего 7 секунд, что стало новым рекордом клуба (ранее – 8 секунд в 2001 году).

Победная серия достигла 5 матчей. Команда Линди Раффа лидирует в Столичном дивизионе с 16 очками после 11 игр.