«Нью-Джерси» выиграл 5-й матч подряд, забив «Эдмонтону» 2 гола за 7 секунд на 57-й минуте. Это рекорд клуба

Теги Нью-Джерси Эдмонтон Линди Рафф НХЛ Майлс Вуд Йеспер Братт Райан Грейвс Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон» (4:3), забив 2 гола за 7 секунд в конце 3-го периода.

«Девилс» обыграли «Ойлерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая после двух периодов со счетом 1:3. 

В третьем периоде Майлс Вуд, Райан Грейвс и Йеспер Братт забили три безответных гола.

Интервал между третьей и четвертой шайбой в ворота канадского клуба составил всего 7 секунд, что стало новым рекордом клуба (ранее – 8 секунд в 2001 году). 

Победная серия «Нью-Джерси» достигла 5 матчей. Команда Линди Раффа лидирует в Столичном дивизионе с 16 очками после 11 игр. 

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