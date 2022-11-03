«Адмирал» набрал очки в 8 матчах подряд, установив клубный рекорд. Елисеев сделал хет-трик в игре с «Барысом»

«Адмирал» набрал очки в 8 матчах подряд.

В четверг в рамках Фонбет чемпионата был обыгран . Хет-триком отметился форвард .

Елисеев стал 4-м игроком «Адмирала» (после Егора Дугина, Никласа Бергфорса и Максима Казакова) и 4-м представителем Латвии (после Александра Ниживия, Лауриса Дарзиньша и Каспарса Даугавиньша), сделавшим хет-трик в матчах КХЛ.

У 6 побед в 8 последних матчах. Один матч проигран в овертайме, еще один – в серии буллитов. «Адмирал» установил клубный рекорд, набрав очки в 8 матчах подряд.

«Адмирал» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 26 матчах.