Тамбиев о матче с «Трактором»: «Закрытая, вязкая игра с обеих сторон, все системно. В овертайме не разобрались в ситуации, соперник нас наказал»

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Леонид Тамбиев высказался после матча против «Трактора» (1:2 ОТ).

– Закрытая, вязкая игра с обеих сторон, все системно. Наверное, не такой интересный матч для зрителей. Голевые моменты создавались в основном в большинстве. Один раз мы ошиблись, нас наказали.

Ребята молодцы, что забили этот гол. На одно очко мы сегодня точно наработали. В овертайме не разобрались в ситуации, соперник нас за это наказал. Готовимся к следующему матчу.

– У Ильи Проскурякова было до этого четыре «сухих» матча, до конца третьего периода сегодня он не пропускал. Не было опасений, что Илья затащит?

– Здесь дело в системности игры «Трактора». Отсюда «Авангард» уехал с нулем – команда с мощной атакой. Дома «Трактор» играет очень системно, не так много позволяет создавать моментов. И в Магнитогорске «Металлург» по-моему всего 25 бросков нанес, а «Авангард» и «Магнитка» – одни из сильнейших команд в плане атаки в КХЛ.

– Вы сегодня показали свою традиционную игру?

– У каждой команды есть система, у нас она тоже присутствует. Стараемся ее придерживаться.

– Вы очень хорошо играете в меньшинстве.

– Не перехваливайте (смеется). Не надо перехваливать. Нам надо меньше удаляться.

– У вашего голкипера Никиты Серебрякова сегодня день рождения. Почему решили оставить его в запасе?

– Должен был играть Никита, но он немного зачихал. Осень на дворе, слегка простудился.

– У вас все пятерки одинаковые, нет яркого лидера. Это хорошо или плохо?

– Не люблю никого выделять. Команда есть команда. Может быть с вами и соглашусь, команда у нас ровная, – сказал главный тренер «Адмирала».

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