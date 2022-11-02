«Бостон» ушел с 2:5 и обыграл «Питтсбург» в овертайме, одержав 9-ю победу в 10 матчах. У «Пингвинс» 5 поражений подряд

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«Бостон» ушел с 2:5 и обыграл «Питтсбург» в овертайме, одержав 9-ю победу в 10 матчах.

«Брюинс» обыграли «Пингвинс» (6:5 ОТ) и лидируют в таблице Восточной конференции с 18 очками. Текущая победная серия команды составляет 6 игр подряд. 

«Питтсбург», в свою очередь, проиграл 5-й матч подряд. 

«В третьем периоде я думал: «Мы создаем моменты. Мне нравится, как борется команда». Когда до конца игры оставалось 9 минут, мелькнула мысль, что это может быть не наш вечер. Но, черт возьми, он оказался наш», – сказал главный тренер «мишек» Джим Монтгомери. 

«В конце концов, мы должны найти путь к победе. Когда ведешь в счете в 2 шайбы после 40 минут, то это хороший задел для победы. У нас были все возможности выиграть. Мы ими не воспользовались», – сказал главный тренер «пингвинов» Майк Салливан

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