Торторелла поддержал Кифа: «Вокруг «Торонто» сейчас много дерьма. Он потрясающий тренер, и я надеюсь, что он покажет это всем вам»

поддержал главного тренера Шелдона Кифа.

«Сейчас вокруг этого клуба много дерьма. Вы, ребята, не знаете, что он сделал для этой команды. Вы бросаете в него дротики, потому что хотите результатов. Я думаю, что дротики всегда летят в тренеров. Я не жалуюсь, я знаю, что это часть нашей работы.

Но я знаю по наблюдению за ним и игре против его команд, что он потрясающий тренер, и я совершенно честно надеюсь, что он покажет это всем вам», – сказал главный тренер «Филадельфии».

После 11 проведенных матчей «Торонто» набрал 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции .