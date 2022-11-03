Торторелла поддержал Кифа: «Вокруг «Торонто» сейчас много дерьма. Он потрясающий тренер, и я надеюсь, что он покажет это всем вам»
Джон Торторелла поддержал главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа.
«Сейчас вокруг этого клуба много дерьма. Вы, ребята, не знаете, что он сделал для этой команды. Вы бросаете в него дротики, потому что хотите результатов. Я думаю, что дротики всегда летят в тренеров. Я не жалуюсь, я знаю, что это часть нашей работы.
Но я знаю по наблюдению за ним и игре против его команд, что он потрясающий тренер, и я совершенно честно надеюсь, что он покажет это всем вам», – сказал главный тренер «Филадельфии».
После 11 проведенных матчей «Торонто» набрал 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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