Таварес сделал 11-й хет-трик в НХЛ за карьеру. У него 3+1 в матче с «Филадельфией» и 14 очков в 11 играх сезона

Капитан набрал 3+1 в матче с «Филадельфией» (5:2).

Это первый хет-трик 32-летнего нападающего в сезоне. Всего у него 11 хет-триков в НХЛ.

«Это здорово. Кажется, я довольно давно (с марта 2019-го, тогда был покер в матче с «Флоридой» – Sports.ru) не забивал так много. Это приятно, но любой такой вечер – это заслуга команды. Многие парни внесли вклад, а я просто завершил начатое ими», – сказал Таварес.

В этом сезоне на счету Тавареса 14 (7+7) очков в 11 играх регулярного чемпионата .