«Сочи» проиграл 10 матчей подряд. У команды 3 победы в 23 играх сезона КХЛ

«Сочи» проиграл 10 матчей подряд в Фонбет чемпионате .

Серия поражений сочинского клуба продлилась в игре против СКА (2:5). Южане выигрывали 2:1 после двух периодов, но в третьем отрезке пропустили четыре шайбы.

Под руководством , который сменил на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

С новым тренером клуб провел три матча – с «Трактором» (3:4), ЦСКА (0:6) и СКА (2:5).

занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 23 матчах.