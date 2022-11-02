«Сочи» проиграл 10 матчей подряд. У команды 3 победы в 23 играх сезона КХЛ

Теги Андрей Назаров КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 10 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Серия поражений сочинского клуба продлилась в игре против СКА (2:5). Южане выигрывали 2:1 после двух периодов, но в третьем отрезке пропустили четыре шайбы.

Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

С новым тренером клуб провел три матча – с «Трактором» (3:4), ЦСКА (0:6) и СКА (2:5).

«Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 23 матчах.

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