«Сочи» проиграл 9-й матч подряд

«Сочи» проиграл девятый матч подряд в Фонбет Чемпионате .

Команда тренера уступила ЦСКА (0:6).

Специалист возглавил клуб 24 октября, сменив Андрея Назарова на посту главного тренера.

Это был второй матч команды под руководством Светлова.

В общей сложности южане проиграли 19 из 22 игр сезона.

Три победы были одержаны над «Барысом» (6:3), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2).

На данный момент занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков после 22 игр.