«Сочи» проиграл 9-й матч подряд
«Сочи» проиграл девятый матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Сергея Светлова уступила ЦСКА (0:6).
Специалист возглавил клуб 24 октября, сменив Андрея Назарова на посту главного тренера.
Это был второй матч команды под руководством Светлова.
В общей сложности южане проиграли 19 из 22 игр сезона.
Три победы были одержаны над «Барысом» (6:3), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2).
На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков после 22 игр.
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