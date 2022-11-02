высказался касательно посещаемости матчей в Москве.

– Объясни, почему в Питере на хоккей ходит гораздо больше зрителей, чем в Москве?

– Это действительно так. Поначалу на «Динамо» из по семь тысяч собиралось, полный стадион.

Но там, во-первых, билеты были бесплатные. Во-вторых, как-то ехал в Питере в метро. А там, чтобы подключиться к Wi-Fi, надо обязательно рекламу посмотреть. И вот я вижу – в метро рекламу нашего клуба крутят! Ничего себе думаю, команда в «вышке» играет, а про нее всему городу рассказывают. Неожиданно было.

– Поэтому СКА собирает аншлаги, а или – нет?

– Думаю, дело в том, что в Питере одна команда, а в Москве несколько. И не только в хоккее, еще и в футболе, в других видах спорта. Здесь больше выбор. Вот болельщики и рассеиваются. Ну и добраться до арены в Питере все же гораздо быстрее, чем в Москве.

Но, подождите, сейчас чемпионат наберет ход, и на «Динамо» тоже аншлаги будут. Я в это верю, – сказал нападающий «Динамо».