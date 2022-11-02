Джиошвили о том, почему СКА собирает аншлаги, а «Динамо» и ЦСКА – нет: «В Питере одна команда, а в Москве больше выбор. Вот болельщики и рассеиваются»
Максим Джиошвили высказался касательно посещаемости матчей КХЛ в Москве.
– Объясни, почему в Питере на хоккей ходит гораздо больше зрителей, чем в Москве?
– Это действительно так. Поначалу на «Динамо» из Санкт-Петербурга по семь тысяч собиралось, полный стадион.
Но там, во-первых, билеты были бесплатные. Во-вторых, как-то ехал в Питере в метро. А там, чтобы подключиться к Wi-Fi, надо обязательно рекламу посмотреть. И вот я вижу – в метро рекламу нашего клуба крутят! Ничего себе думаю, команда в «вышке» играет, а про нее всему городу рассказывают. Неожиданно было.
– Поэтому СКА собирает аншлаги, а «Динамо» или ЦСКА – нет?
– Думаю, дело в том, что в Питере одна команда, а в Москве несколько. И не только в хоккее, еще и в футболе, в других видах спорта. Здесь больше выбор. Вот болельщики и рассеиваются. Ну и добраться до арены в Питере все же гораздо быстрее, чем в Москве.
Но, подождите, сейчас чемпионат наберет ход, и на «Динамо» тоже аншлаги будут. Я в это верю, – сказал нападающий «Динамо».
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