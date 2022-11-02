Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Скотта Уиллера, Гуляев – 12-й, Бут – 30-й

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Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Скотта Уиллера.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-64 драфта.

Список возглавил форвард Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

5. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

6.  н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

7. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

8. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

9. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)

10. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

...12. з Михаил Гуляев («Омские Ястребы», МХЛ)

...30. н Даниил Бут («Локо», МХЛ»)

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