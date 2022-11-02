Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Скотта Уиллера, Гуляев – 12-й, Бут – 30-й
Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Скотта Уиллера.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-64 драфта.
Список возглавил форвард Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
5. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
6. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
7. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
8. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
9. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)
10. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
...12. з Михаил Гуляев («Омские Ястребы», МХЛ)
...30. н Даниил Бут («Локо», МХЛ»)
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