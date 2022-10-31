Бедард набрал 5 очков в матче WHL. Фаворит драфта НХЛ-2023 – лучший бомбардир лиги с 29 баллами в 15 играх

набрал пять очков и был признан первой звездой матча WHL.

17-летний нападающий «Реджайны» оформил дубль и сделал три результативных передачи при полезности «плюс 4» в игре регулярного чемпионата против (7:3).

Канадец набрал очки в 14 из 15 игр текущего сезона. Серия с набранными очками составляет 14 матчей подряд.

Бедард, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, занимает первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем чемпионате, имея в своем активе 29 (13+16) очков в 15 матчах.

Форвард проводит третий сезон в WHL. В это время он записал на свой счет 157 (76+81) баллов в 92 матчах.