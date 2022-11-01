Гендиректор «Лады» о бюджете: «Пол зарплат будет соблюден. Задача попадать в плей-офф будет однозначно»

Генеральный директор «Лады» сообщил, что клуб сможет соблюсти пол зарплат в .

Напомним, что тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в лигу.

«Предварительно мы озвучили в лиге бюджет на следующий сезон, который нам гарантировали.

Пока раскрыть его не могу, только скажу, что пол зарплат будет соблюден. Затраты, конечно, возрастут, потому что сама нынешняя ситуация способствует в первую очередь росту цен на экипировку.

Представители клубов, которые будут принимать решение, должны быть уверены в том, что, заходя в их семью, мы их не подведем и будем соответствовать всем требованиям.

Клубы интересует то, какая у нас материально-техническая база и чтобы мы могли обеспечить достойное пребывание команды гостей на наших домашних матчах.

У нас должны быть комфортные раздевалки, что есть, инфраструктура гостиниц, есть удобная логистика при поездке в аэропорт, обеспечение всякими мелочами, предусмотренными регламентом, начиная от питьевой воды, обеспечение стирки игровой формы.

Что касается результатов, пока сложно об этом говорить. Мы предупредили сразу, и руководство региона, и лиги понимают, что первые сезон-два нам сложно будет претендовать на какие-то места, но задача попадать в плей-офф будет однозначно.

Тут самое главное войти и быть в трансферном рынке КХЛ, чтобы ориентироваться на хоккеистов этого же уровня, и вопросы исключительно точечного усиления мы отложим на февраль», – сказал Александр Чеботарев.

В текущем сезоне-2022/23 пол зарплат составляет 315 миллионов рублей.