«Лада» будет просить КХЛ провести драфт расширения в случае вступления в лигу. В 2014 году клуб выбрал на нем 1 игрока

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«Лада» будет просить КХЛ устроить драфт расширения при вступлении в лигу. 

Вчера стало известно, что клуб из Тольятти подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году. 

«По тренерам пока ничего не начинаем. По игрокам сейчас начинаем потихоньку собирать базу. Насколько сильно «Лада» должна измениться, чтобы быть конкурентоспособной? Я думаю, что процентов на 70 как минимум.

Чтобы команда была конкурентоспособной и интересно было другим с нами играть, будем просить КХЛ сделать драфт расширения. Потому что на рынке игроков не так много. Мы можем брать по большому счету игроков, которые станут НСА. А сами понимаете, если квалифицированный игрок становится НСА, его зарплата повышается как минимум в два раза. Будет непросто, конечно.

Если будет сделан драфт расширения, то, конечно, команда должна стать конкурентоспособной для попадания в восьмерку. Если не будет драфта расширения, то будем стараться и без него собрать хорошую команду», – сказал спортивный директор клуба Игорь Масленников. 

Драфт расширения традиционно используется для комплектования новых команд НХЛ.

В КХЛ процедура проводилась в 2013 году для «Адмирала» (выбрал 19 игроков) и в 2014 году для «Сочи» (выбрал 3 игроков из 5 возможных) и той же «Лады» (выбрала 1 игрока). 

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