Буцаев о голе «Торпедо» на 9-й секунде: «Витязь» оказался в легком нокауте. Нельзя давать сопернику так начинать матч»

подвел итоги матча с «Торпедо» (1:3).

«Сегодня нам в актив можно занести то, что боролись до конца и старались выправить ситуацию.

Не все услышали те требования, которые мы давали перед игрой. «Торпедо» – интересная команда. Предупреждали своих, что соперник не даст играть спокойно, заставит играть быстро. В таких играх нужно быть единым целым, но сегодня не все у нас были в одной лодке.

Гол на первых секундах? Оказались в легком нокауте. Нельзя давать сопернику начинать так матч. Глупейшие ошибки привели к этому голу.

Ненужных ошибок мы допустили сегодня очень много – из-за этого потратили много энергии. В третьем периоде нам не хватило агрессии, не хватало броска, искали лишнюю передачу. А когда проигрываешь – каждый бросок важен.

Гол Бородкина? Молодец, исполнил на сто процентов!» – сказал главный тренер «Витязя».

Кручинин забил самый быстрый гол в истории «Торпедо» в КХЛ – на 9-й секунде матча с «Витязем»