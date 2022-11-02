Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». Игра стала для него 100-й в НХЛ

сделал 2 передачи в матче с .

Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (5:6 Б).

На его счету стало 5 (0+5) очков в 8 играх сезона.

Сегодня Барабанов (17:46, 2:48 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.

Добавим, что этот матч стал для него 100-м за карьеру в лиге. На счету нападающего в общей сложности 52 (13+39) очка.