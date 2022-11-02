Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом». Игра стала для него 100-й в НХЛ

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Александр Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом».

Форвард «Сан-Хосе» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (5:6 Б). 

На его счету стало 5 (0+5) очков в 8 играх сезона. 

Сегодня Барабанов (17:46, 2:48 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

Добавим, что этот матч стал для него 100-м за карьеру в лиге. На счету нападающего в общей сложности 52 (13+39) очка. 

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