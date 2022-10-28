Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Торонто». У него 0+3 в 6 играх сезона

дважды ассистировал партнерам в матче с .

Россиянин помог обыграть «Лифс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате . С его передачи капитан «Шаркс» забросил 300-ю шайбу в лиге.

Сегодня нападающий (16:09, 2:54 – в большинстве, полезность «0») отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 3:2.

В 6 играх сезона на счету Барабанова стало 3 (0+3) очка.