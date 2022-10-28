Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Торонто». У него 0+3 в 6 играх сезона
Александр Барабанов дважды ассистировал партнерам в матче с «Торонто».
Россиянин помог «Сан-Хосе» обыграть «Лифс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. С его передачи капитан «Шаркс» Логан Кутюр забросил 300-ю шайбу в лиге.
Сегодня нападающий (16:09, 2:54 – в большинстве, полезность «0») отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Статистика потерь и перехватов – 3:2.
В 6 играх сезона на счету Барабанова стало 3 (0+3) очка.
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