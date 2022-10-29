Вудкрофт о том, почему Соколов пропустил матч с «Витязем»: «Ему надо время, чтобы все переосмыслить и играть для общекомандного успеха»

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Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча с «Витязем» (2:1 Б).

– Равная игра. «Витязь» провел хороший матч. Наша команда показала много хорошего, выглядели лучше [по сравнению с предыдущей игрой]. Долго не могли забросить, реализовать многочисленные голевые моменты. Но мне понравилось, как команда продолжала работать, прессинговать, лезть на ворота, создавать шансы.

Сделали 38 бросков. Это хороший шаг вперед: меньше изысканных и эффектных комбинаций – больше бросков. Часто создавали вторые шансы, играли на добивании. Это движение в нужном направлении.

У нас была череда неудачных матчей. Утром говорили о том, что надо проявить характер. И команда показала это. Все парни проявили волевые качества, действовали по тактическому плану, правильно распоряжались шайбой. В итоге добились нужного результата.

Колосов отлично проявил себя в серии бросков. Мороз вышел и реализовал первый бросок. Затем забросил Меркли. Вся команда хорошо показала себя. Рад за ребят.

– Почему именно Вадим Мороз первым вышел на бросок?

– Такое чувство было, и оно не подвело. У Мороза хорошая техника, он умет делать ложные движения, двигаться зигзагом, у него хороший навык завершения, плюс Вадим уверенно действовал во время матча. Так что это решение принял легко.

Дмитрий Соколов не играл. Почему?

– Предыдущий матч он провел не лучшим образом. Поэтому ему надо время, чтобы все переосмыслить и играть для общекомандного успеха, – сказал главный тренер минского «Динамо».

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