Раиль Якупов: «Ак Барс» – корабль без капитана. Если клуб вернет Квартальнова, все можно исправить»

Раиль Якупов считает, что стоит вернуть на пост тренера.

– Подтвердились ли летние опасения, что «Ак Барс» пригласил не того тренера?

– При Дмитрии Вячеславовиче Квартальнове команда играла очень хорошо. Казанцы как и раньше бежали, топтали, проявляли характер. Та команда напоминала «Ак Барс» 98 – 99 годов. Не повезло, что два раза попали под «Авангард» Хартли, но три года они шли в лидерах чемпионата. Дмитрий отлично работал с молодыми игроками и ни на что не жаловался…

– То есть пора возвращать Квартальнова?

– Сейчас возникает такое ощущение, что «Ак Барс» – это корабль без капитана. Думаю, что Квартальнов с удовольствием примет предложение, если оно поступит. Все можно исправить, ведь не прошло даже трети чемпионата. Если «Ак Барс» вернет своего прежнего тренера, где-то, может быть, сделав шаг назад, ничего криминального в этом нет.

– Согласны с тем, что при Квартальнове было развитие, а сейчас клуб взял звезд с прицелом на Кубок Гагарина и прогорел уже в октябре?

– Все еще может поменяться, но для этого нужен вожак на тренерской скамейке. На льду вожаков слишком много. Не надо бояться менять тренера.

Когда-то поменяли Вуйтека по ходу сезона и выиграли Кубок (Вуйтек ушел из «Ак Барса» по ходу сезона-2004/05, чемпионом России клуб стал в 2006 году – прим. Sports.ru), – сказал бывший генеральный менеджер «Нефтехимика».