Раиль Якупов: «Ак Барс» – корабль без капитана. Если клуб вернет Квартальнова, все можно исправить»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Олег Знарок Владимир Вуйтек КХЛ Раиль Якупов Хоккей

Раиль Якупов считает, что «Ак Барсу» стоит вернуть Дмитрия Квартальнова на пост тренера. 

– Подтвердились ли летние опасения, что «Ак Барс» пригласил не того тренера?

– При Дмитрии Вячеславовиче Квартальнове команда играла очень хорошо. Казанцы как и раньше бежали, топтали, проявляли характер. Та команда напоминала «Ак Барс» 98 – 99 годов. Не повезло, что два раза попали под «Авангард» Хартли, но три года они шли в лидерах чемпионата. Дмитрий отлично работал с молодыми игроками и ни на что не жаловался…

– То есть пора возвращать Квартальнова?

– Сейчас возникает такое ощущение, что «Ак Барс» – это корабль без капитана. Думаю, что Квартальнов с удовольствием примет предложение, если оно поступит. Все можно исправить, ведь не прошло даже трети чемпионата. Если «Ак Барс» вернет своего прежнего тренера, где-то, может быть, сделав шаг назад, ничего криминального в этом нет.

– Согласны с тем, что при Квартальнове было развитие, а сейчас клуб взял звезд с прицелом на Кубок Гагарина и прогорел уже в октябре?

– Все еще может поменяться, но для этого нужен вожак на тренерской скамейке. На льду вожаков слишком много. Не надо бояться менять тренера.

Когда-то поменяли Вуйтека по ходу сезона и выиграли Кубок (Вуйтек ушел из «Ак Барса» по ходу сезона-2004/05, чемпионом России клуб стал в 2006 году – прим. Sports.ru), – сказал бывший генеральный менеджер «Нефтехимика». 

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