Вайсфельд о «Ладе»: «Если финансирование будет, то у клуба есть все для участия в КХЛ»

считает, что в вопросе участия «Лады» в все зависит от финансов.

Сегодня стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году.

«Если финансирование будет, то у «Лады» есть все для участия в КХЛ, инфраструктура соответствует всем требованиям.

Уверен, что какие‑то замечания от лиги они устранят. Там никаких проблем, только вопрос в финансировании.

Что касается задач «Лады», то для начала надо вообще попасть в КХЛ», – сказал бывший генеральный менеджер тольяттинцев.