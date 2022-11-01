Вайсфельд о «Ладе»: «Если финансирование будет, то у клуба есть все для участия в КХЛ»

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Леонид Вайсфельд считает, что в вопросе участия «Лады» в КХЛ все зависит от финансов. 

Сегодня стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на вступление в лигу, откуда был исключен в 2018 году. 

«Если финансирование будет, то у «Лады» есть все для участия в КХЛ, инфраструктура соответствует всем требованиям.

Уверен, что какие‑то замечания от лиги они устранят. Там никаких проблем, только вопрос в финансировании.

Что касается задач «Лады», то для начала надо вообще попасть в КХЛ», – сказал бывший генеральный менеджер тольяттинцев. 

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