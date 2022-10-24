«Лада» оценивает затраты под требования КХЛ. Бюджет клуба в этом сезоне – 170 млн рублей

начала подготовку к возвращению в .

Сейчас в тольяттинском клубе ведется подсчет средств, которые необходимо потратить, чтобы вписаться в требования лиги, об этом сообщает Metaratings.

Также идет подсчет затрат на замену бортов, видеокамер и видеокуба. Открытым является вопрос финансирования. Арена самостоятельно готова поменять лишь систему «видеогол».

Существует вероятность, что бюджет «Лады» на следующий сезон будет увеличен. В нынешнем сезоне-2022/23 он составляет 170 миллионов рублей.

Тольяттинская команда была исключена из КХЛ после сезона-2017/18 по решению совета директоров лиги.

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