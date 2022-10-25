Морозов о «Ладе» в КХЛ: «Разговоры ведутся. Мы общаемся с руководством, никогда не теряли контакт»

Президент КХЛ ответил на вопрос о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что тольяттинский клуб оценивает затраты под требования лиги.

«Состав участников Континентальной хоккейной лиги утверждается советом директоров в конце марта. Поэтому о том, будет ли играть в КХЛ, мы узнаем только в конце марта.

А так, да, разговоры ведутся, мы общаемся с руководством, никогда не теряли контакт.

В прошлом году общались, узнавали и следили, как обстоят дела в регионе, во дворце, в команде, как они участвуют в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», – сказал .