Морозов о «Ладе» в КХЛ: «Разговоры ведутся. Мы общаемся с руководством, никогда не теряли контакт»
Президент КХЛ ответил на вопрос о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.
Ранее появилась информация о том, что тольяттинский клуб оценивает затраты под требования лиги.
«Состав участников Континентальной хоккейной лиги утверждается советом директоров в конце марта. Поэтому о том, будет ли «Лада» играть в КХЛ, мы узнаем только в конце марта.
А так, да, разговоры ведутся, мы общаемся с руководством, никогда не теряли контакт.
В прошлом году общались, узнавали и следили, как обстоят дела в регионе, во дворце, в команде, как они участвуют в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», – сказал Алексей Морозов.
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