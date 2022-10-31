Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела

Вратарь получил травму нижней части тела.

Генеральный менеджер клуба сообщил о том, что голкипер пропустит как минимум неделю. На следующей неделе врачи дадут оценку его состоянию.

В текущем сезоне 23-летний американец провел 7 матчей, отразив 95,2% бросков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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