Дебур об Эттинджере: «Это роскошь, когда в команде есть такой парень. У него сложные сэйвы выглядят легкими»

Тренер похвалил после шатаута в матче с «Вашингтоном».

23-летний вратарь «Старс» впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 27 бросков «Кэпиталс». В сезоне у американца 5 побед в 6 матчах при 96,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,17.

«Я думаю, мы знали, что у нас есть первый вратарь. Но пока он не начинает выходить и делать свою работу каждый вечер, ты все-таки можешь задаваться вопросом, так это или нет.

Это так. Он отличный вратарь. Это роскошь, когда в команде есть такой парень. У него сложные сэйвы выглядят легкими», – сказал .

У наших вратарей появился очень мощный конкурент. Он уже подвинул Худобина в «Далласе»