Любушкин не сыграет с «Детройтом», но может вернуться в состав «Баффало» до конца недели

Защитник Илья Любушкин не примет участия в ближайшей игре «Баффало» в .

Главный тренер клуба Дон Грэнато заявил, что российский игрок не выйдет против . При этом не исключается, что он вернется на лед на этой неделе.

28-летний хоккеист провел в этом сезоне 6 матчей в НХЛ и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Матч с «Детройтом» начнется 1 ноября в 02:00 по московскому времени.