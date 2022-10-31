Любушкин не сыграет с «Детройтом», но может вернуться в состав «Баффало» до конца недели
Защитник Илья Любушкин не примет участия в ближайшей игре «Баффало» в НХЛ.
Главный тренер клуба Дон Грэнато заявил, что российский игрок не выйдет против «Детройта». При этом не исключается, что он вернется на лед на этой неделе.
28-летний хоккеист провел в этом сезоне 6 матчей в НХЛ и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Матч «Баффало» с «Детройтом» начнется 1 ноября в 02:00 по московскому времени.
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