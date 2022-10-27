Любушкин о «Баффало»: «Приблизился к финальной стадии адаптации, понял систему. Нет давления на команду, канадские клубы отличаются требовательностью медиа»

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Илья Любушкин заявил, что находится на финальной стадии адаптации в «Баффало».

«Здесь нет такого давления на команду, в этом плане намного проще.

Атмосфера вокруг канадских команд всегда отличается такой требовательностью со стороны медиа. Так-то в Баффало любят хоккей, много болельщиков, и город сам небольшой.

Думаю, я себя комфортно ощущаю в «Баффало», понял систему, потому что все равно, когда меняешь клуб, система другая и надо адаптироваться под нее.

Мне кажется, я приблизился к финальной стадии этой адаптации.

Да, я немало играю в меньшинстве, о чем мы и говорили с клубом до и после подписания контракта. Так должно было быть, и я очень рад этому», – сказал российский хоккеист, который ранее играл за «Торонто».

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