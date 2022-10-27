Ларионов о 3:0 с московским «Динамо»: «Ребята выдержали непростую игру. Рад, что надо проходить через такие матчи и побеждать»

Главный тренер подвел итоги матча с московским (3:0).

«Трудный матч, который держал в напряжении болельщиков. Большая заслуга ребят, что смогли выдержать непростую игру, которую мы ожидали.

Перед матчем было сказано, что это команда, которая играет в таком ключе. Команда жесткая, играет очень строго в обороне. Радует, что надо проходить через такие матчи и добиваться победы.

Игра вратаря была потрясающая. Проявили всей командой коллективные усилия. Рады, что победили», – сказал .