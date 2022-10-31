Каменский о Кучерове: «Его сложно назвать лучшим российским игроком на данный момент»

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Валерий Каменский не считает Никиту Кучерова лучшим российским игроком прямо сейчас.

Нападающий «Тампы» набрал 12 (3+9) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Кучеров однозначно является игроком высочайшего класса и доказывает это каждый сезон. Ничего удивительного в его результативности я не вижу.

Разумеется, он будет в топе и будет конкурировать с ведущими игроками НХЛ, в том числе его можно назвать скрытым фаворитом бомбардирской гонки.

Хочется лишь пожелать ему дальнейших успехов. Лучшим российским игроком на данный момент его сложно назвать», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли

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