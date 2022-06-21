Каменский о Кучерове: «Является хоккеист великим или нет, определяется после карьеры. Нужно отыграть как можно дольше, каждый сезон подтверждать мастерство»

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Валерий Каменский ответил, является ли Никита Кучеров великим хоккеистом.

«Тампа» обыграла «Колорадо» (6:2, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Кучеров стал четвертым игроком в истории НХЛ с 25+ очками в трех розыгрышах плей-офф подряд.

«Сегодня «Тампа» висела над пропастью, но они смогли победить. Пока они спасли серию. Если бы они проиграли, то судьба кубка была бы решена на 95%.

Что касается Кучерова, то я считаю, что он установил большое достижение. Никита год за годом подтверждает свой высокий статус игрока, мастера, ведущего игрока лиги.

Чтобы говорить о величии, нужно отыграть как можно дольше, каждый сезон подтверждать свое мастерство.

Является ли хоккеист великим или нет, определяется уже после завершения карьеры», – сказал олимпийский чемпион.

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