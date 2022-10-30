Ротенберг о Кузьменко в «Ванкувере»: «Он забивает с пятачка – мы отрабатывали это в прошлом сезоне. Желаем ему удачи, здоровья»

сообщил, что следит за игрой в .

Ранее нападающий выступал за СКА.

– Следите за выступлениями Кузьменко в «Ванкувере»?

– Конечно, я слежу за всеми игроками. Интересно, как они развиваются.

Кузьменко забивает с пятачка – мы отрабатывали это в прошлом сезоне. Сезон только начинается, посмотрим, что будет дальше.

Желаем Кузе удачи, здоровья. Как и всем нашим хоккеистам, которые играют в других системах. В , например, – всем здоровья, удачи и побед, – сказал главный тренер .