Ротенберг о Кузьменко в «Ванкувере»: «Он забивает с пятачка – мы отрабатывали это в прошлом сезоне. Желаем ему удачи, здоровья»

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Роман Ротенберг сообщил, что следит за игрой Андрея Кузьменко в «Ванкувере».

Ранее нападающий выступал за СКА.

– Следите за выступлениями Кузьменко в «Ванкувере»?

– Конечно, я слежу за всеми игроками. Интересно, как они развиваются.

Кузьменко забивает с пятачка – мы отрабатывали это в прошлом сезоне. Сезон только начинается, посмотрим, что будет дальше.

Желаем Кузе удачи, здоровья. Как и всем нашим хоккеистам, которые играют в других системах. В «Спартаке», например, – всем здоровья, удачи и побед, – сказал главный тренер СКА.

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