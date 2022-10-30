Фатеев о драке с Балдаевым: «Забрасывал шайбу, он встретил меня. Подумал: «Давай-ка подерусь, как в старые добрые времена»

Егор Фатеев высказался о драке с в матче – (1:0).

«Хорошая, плотная, боевая игра. У нас было достаточно моментов, чтобы счет был больше. Не хватило везения, где-то даже по пустым воротам не попадали.

Сопернику надо было отыгрываться, он взвинтил темп. Но Илюха Проскуряков и пацаны в обороне хорошо сыграли, в меньшинстве выстояли, так что четко сработали.

Драка с Балдаевым? Забрасывал шайбу, и он встретил меня. Я подумал: «Давай-ка подерусь, как в старые добрые времена». Кто победил не мне судить. Больше стояли в схватке, конкретных ударов по лицу не было, побольше по шлему и в пустоту», – сказал нападающий «Трактора».