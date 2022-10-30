Тамбиев после 2:1 с «Автомобилистом»: «Было много ненужных удалений. За счет самопожертвования и хорошей игры вратаря дотерпели и выиграли»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (2:1).
«Сыграли хороший матч «пять на пять». То, что мы хотели видеть, команда сегодня показывала.
Было много ненужных удалений, после этого инициатива перешла к сопернику. За счет самоотдачи, самопожертвования, хорошей игры вратаря ребята дотерпели и выиграли непростой матч.
Лазушин в воротах? Прислушиваюсь ко мнению тренера по вратарям, Серебряков много сил и эмоций отдал в Омске. Саша, считаю, отыграл очень качественный матч.
Трижды играли втроем? Не помню, чтобы такое в моей карьере было. Молодцы, выстояли, теперь есть хоть навыки игры втроем. В принципе, мы сильно ничего не дали сделать сопернику «пять на три», учитывая то, какие исполнители у «Автомобилиста». Конечно, они бросали с периметра, но до пустых ворот, как в прошлых матчах, такого не было.
Очень компактно играли наши тройки, но столько удаляться нельзя», – сказал главный тренер «Адмирала».
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