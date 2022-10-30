Овечкин побил рекорд Гретцки по числу гостевых голов в пустые ворота – 31 против 30

побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в пустые ворота на выезде.

Капитан поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:0).

У него теперь 31 гостевой гол в пустые ворота за карьеру в лиге (всего – 49). У Гретцки – 30 (всего – 56).

Следующие места в рейтинге занимают Мариан Госса (21), Джо Торнтон, Эрик Стаал и Павел Буре (по 16).

Овечкин забил в пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 7 шайб