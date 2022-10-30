Игроки «Вашингтона» Карлсон и Оши получили травмы в 1-м периоде матча с «Нэшвиллом»

Игроки и получили травмы в 1-м периоде матча с .

Оба игрока не смогли продолжить матч из-за повреждений нижней части тела. «Кэпиталс» одержали победу над «Предаторс» на выезде со счетом 3:0.

«Мы играли очень хорошо. Тяжело потерять даже одного игрока, а мы потеряли двух – защитника и нападающего, причем довольно рано.

Пришлось жонглировать составом. Оставшиеся на льду ребята получили лишнее время и проделали очень хорошую работу», – сказал главный тренер клуба после матча.

Каких-либо подробностей о состоянии игроков он не представил, сославшись на то, что им предстоит обследование.

35-летний Оши набрал 5 (2+3) очков в 9 играх текущего регулярного чемпионата . В прошлом сезоне он пропустил 38 игр из-за различных травм и коронавируса.

32-летний Карлсон набрал 6 (2+4) очков в 9 матчах.